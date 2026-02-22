Soirée Portugaise Carnaval Saint-Maixent
Soirée Portugaise Carnaval Saint-Maixent samedi 7 mars 2026.
Soirée Portugaise Carnaval
Coti Casa Saint-Maixent Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Déguisement conseillé. 28€/adulte et 10€/enfant .
Coti Casa Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 43 26 coti.casa72@gmail.com
