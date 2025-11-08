Soirée Portugaise Ceyroux
Soirée Portugaise Ceyroux samedi 8 novembre 2025.
Soirée Portugaise
Salle des Fêtes Ceyroux Creuse
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Animée par Jean-Pierre MOUTOULATCHIMY,
Menu Porto ou Vinho Verde, Salada de Bacalhau, Arroz de Frango ; Queijo Portugês, Sobremesa Surpresa,
Tarifs adulte 23 €uros, 12 ans 10 €uros,
Renseignements et réservations au 06 06 54 22 95 ou 06 27 71 30 25. .
Salle des Fêtes Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 54 22 95 manonvacher@laposte.net
English : Soirée Portugaise
German : Soirée Portugaise
Italiano :
Espanol : Soirée Portugaise
L’événement Soirée Portugaise Ceyroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse