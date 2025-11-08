Soirée Portugaise

Salle des Fêtes Ceyroux Creuse

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Animée par Jean-Pierre MOUTOULATCHIMY,

Menu Porto ou Vinho Verde, Salada de Bacalhau, Arroz de Frango ; Queijo Portugês, Sobremesa Surpresa,

Tarifs adulte 23 €uros, 12 ans 10 €uros,

Renseignements et réservations au 06 06 54 22 95 ou 06 27 71 30 25. .

Salle des Fêtes Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 54 22 95 manonvacher@laposte.net

English : Soirée Portugaise

German : Soirée Portugaise

Italiano :

Espanol : Soirée Portugaise

L’événement Soirée Portugaise Ceyroux a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse