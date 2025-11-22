Soirée Portugaise Chamberet

Soirée Portugaise

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22

L’A.S.C. organise une soirée portugaise, animée par le groupe La Belle Vie. Au menu assiette de charcuterie, morue, fromage et dessert.

Dur réservation avant le 15 novembre 2025 .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 99

