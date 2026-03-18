Soirée portugaise Église-Neuve-de-Vergt
Soirée portugaise Église-Neuve-de-Vergt samedi 18 avril 2026.
Soirée portugaise
Église-Neuve-de-Vergt Dordogne
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Soirée portugaise une nuit de musique, danse & saveurs
animation LS LUSO SHOW
Repas et bal
06.73.74.67.31
Soirée portugaise une nuit de musique, danse & saveurs
animation LS LUSO SHOW
Repas et bal
06.73.74.67.31 .
Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 74 67 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée portugaise
Portuguese evening a night of music, dance & flavours
entertainment LS LUSO SHOW
Meal and dance
06.73.74.67.31
L’événement Soirée portugaise Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux