Soirée portugaise

Église-Neuve-de-Vergt Dordogne

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Soirée portugaise une nuit de musique, danse & saveurs

animation LS LUSO SHOW

Repas et bal

06.73.74.67.31

Soirée portugaise une nuit de musique, danse & saveurs

animation LS LUSO SHOW

Repas et bal

06.73.74.67.31 .

Église-Neuve-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 74 67 31

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English : Soirée portugaise

Portuguese evening a night of music, dance & flavours

entertainment LS LUSO SHOW

Meal and dance

06.73.74.67.31

L’événement Soirée portugaise Église-Neuve-de-Vergt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux