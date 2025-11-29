soirée portugaise

salle des fêtes Le Sen Landes

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Le comité des fêtes de Le Sen vous invite à une soirée pour célébrer le Portugal !

Quand ? Samedi 29 novembre à 19 h

Où ? A la salle des fêtes

La soirée sera animée par le duo Marco & Marta pour vous faire danser !

Pensez à réserver ! .

salle des fêtes Le Sen 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 77 11 00

English : soirée portugaise

German : soirée portugaise

Italiano :

Espanol : soirée portugaise

L’événement soirée portugaise Le Sen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Cœur Haute Lande