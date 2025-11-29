soirée portugaise Le Sen
soirée portugaise Le Sen samedi 29 novembre 2025.
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
Le comité des fêtes de Le Sen vous invite à une soirée pour célébrer le Portugal !
Quand ? Samedi 29 novembre à 19 h
Où ? A la salle des fêtes
La soirée sera animée par le duo Marco & Marta pour vous faire danser !
Pensez à réserver ! .
salle des fêtes Le Sen 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 77 11 00
