Soirée portugaise Lévignacq
Soirée portugaise Lévignacq samedi 4 juillet 2026.
Lévignacq
Soirée portugaise
Salle des fêtes Lévignacq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Lévignacq passe à l’heure franco-portugaise !
Apéritif dès 18h30
Repas à 19h30 (sur réservation avant le 30 juin au 06 46 74 33 58)
Menu adulte (16 €) poulet grillé, frites, riz ou feijoada (ragoût portugais), riz, fromage, pastel de nata.
Menu enfant (8 €) poulet grillé, frites, pastel de nata.
Bal portugais à partir de 22h00 animé par Denis Da Silva
Un moment festif à partager entre amis ou en famille, aux couleurs du Portugal. .
Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 33 58
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English : Soirée portugaise
L’événement Soirée portugaise Lévignacq a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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