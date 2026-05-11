Lévignacq

Soirée portugaise

Salle des fêtes Lévignacq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Lévignacq passe à l’heure franco-portugaise !

Apéritif dès 18h30

Repas à 19h30 (sur réservation avant le 30 juin au 06 46 74 33 58)

Menu adulte (16 €) poulet grillé, frites, riz ou feijoada (ragoût portugais), riz, fromage, pastel de nata.

Menu enfant (8 €) poulet grillé, frites, pastel de nata.

Bal portugais à partir de 22h00 animé par Denis Da Silva

Un moment festif à partager entre amis ou en famille, aux couleurs du Portugal. .

Salle des fêtes Lévignacq 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 74 33 58

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English : Soirée portugaise

L’événement Soirée portugaise Lévignacq a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme