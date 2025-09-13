SOIRÉE PORTUGAISE CERCLE DE L’UNION Pissos

SOIRÉE PORTUGAISE CERCLE DE L’UNION Pissos samedi 13 septembre 2025.

SOIRÉE PORTUGAISE

CERCLE DE L’UNION 100 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Soirée portugaise au Cercle de l’union le samedi 13 septembre.

Repas à 15 € pour les Adultes:

Bacalhau au bras ou Poulet frites,

Fromage et Dessert

Repas à 8 € pour les enfants:

Poulet frites et Glace

Animation musicale

Réservation au 05.58.08.90.85 Places limitées

Soirée portugaise au Cercle de l’union le samedi 13 septembre.

Repas à 15 € pour les Adultes:

Bacalhau au bras ou Poulet frites,

Fromage et Dessert

Repas à 8 € pour les enfants:

Poulet frites et Glace

Animation musicale

Réservation au 05.58.08.90.85 Places limitées .

CERCLE DE L’UNION 100 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr

English : SOIRÉE PORTUGAISE

Portuguese evening at the Cercle de l’union on Saturday September 13.

Meal at 15 ? for Adults:

Bacalhau au bras or fried chicken,

Cheese and Dessert

8 ? for children:

Fried chicken and ice cream

Musical entertainment

Reservations on 05.58.08.90.85 Places limited

German : SOIRÉE PORTUGAISE

Portugiesischer Abend im Cercle de l’union am Samstag, den 13. September.

Essen um 15 ? für Erwachsene:

Bacalhau am Arm oder Huhn mit Pommes frites,

Käse und Dessert

Essen für 8 ? für Kinder:

Hähnchen mit Pommes frites und Eis

Musikalische Unterhaltung

Reservierung unter 05.58.08.90.85 Begrenzte Plätze

Italiano :

Serata portoghese al Cercle de l’Union sabato 13 settembre.

Pasto a 15? per gli adulti:

Bacalhau au bras o pollo fritto,

Formaggio e dessert

8? per i bambini:

Pollo fritto e gelato

Intrattenimento musicale

Prenotazioni al numero 05.58.08.90.85 I posti sono limitati

Espanol : SOIRÉE PORTUGAISE

Velada portuguesa en el Círculo de la Unión el sábado 13 de septiembre.

Comida a 15? para adultos:

Bacalhau au bras o pollo frito,

Queso y postre

8? para los niños:

Pollo frito y helado

Animación musical

Reservas en el 05.58.08.90.85 Plazas limitadas

L’événement SOIRÉE PORTUGAISE Pissos a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Cœur Haute Lande