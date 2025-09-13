SOIRÉE PORTUGAISE CERCLE DE L’UNION Pissos
SOIRÉE PORTUGAISE CERCLE DE L’UNION Pissos samedi 13 septembre 2025.
SOIRÉE PORTUGAISE
CERCLE DE L’UNION 100 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Soirée portugaise au Cercle de l’union le samedi 13 septembre.
Repas à 15 € pour les Adultes:
Bacalhau au bras ou Poulet frites,
Fromage et Dessert
Repas à 8 € pour les enfants:
Poulet frites et Glace
Animation musicale
Réservation au 05.58.08.90.85 Places limitées
CERCLE DE L’UNION 100 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr
English : SOIRÉE PORTUGAISE
Portuguese evening at the Cercle de l’union on Saturday September 13.
Meal at 15 ? for Adults:
Bacalhau au bras or fried chicken,
Cheese and Dessert
8 ? for children:
Fried chicken and ice cream
Musical entertainment
Reservations on 05.58.08.90.85 Places limited
German : SOIRÉE PORTUGAISE
Portugiesischer Abend im Cercle de l’union am Samstag, den 13. September.
Essen um 15 ? für Erwachsene:
Bacalhau am Arm oder Huhn mit Pommes frites,
Käse und Dessert
Essen für 8 ? für Kinder:
Hähnchen mit Pommes frites und Eis
Musikalische Unterhaltung
Reservierung unter 05.58.08.90.85 Begrenzte Plätze
Italiano :
Serata portoghese al Cercle de l’Union sabato 13 settembre.
Pasto a 15? per gli adulti:
Bacalhau au bras o pollo fritto,
Formaggio e dessert
8? per i bambini:
Pollo fritto e gelato
Intrattenimento musicale
Prenotazioni al numero 05.58.08.90.85 I posti sono limitati
Espanol : SOIRÉE PORTUGAISE
Velada portuguesa en el Círculo de la Unión el sábado 13 de septiembre.
Comida a 15? para adultos:
Bacalhau au bras o pollo frito,
Queso y postre
8? para los niños:
Pollo frito y helado
Animación musical
Reservas en el 05.58.08.90.85 Plazas limitadas
