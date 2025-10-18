Soirée portugaise Salle de basket Ramous
Soirée portugaise Salle de basket Ramous samedi 18 octobre 2025.
Soirée portugaise
Salle de basket 64 impasse des écoles Ramous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Buvette, assiette de tapas.
20h30 repas animé avec le groupe folklorique portugais Alegria do Minho et son groupe de concertinas.
Animation également avec le DJ portugais Musica ao vivo. .
