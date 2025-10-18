Soirée portugaise Salle de basket Ramous

Soirée portugaise Salle de basket Ramous samedi 18 octobre 2025.

Soirée portugaise

Salle de basket 64 impasse des écoles Ramous Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Début : 2025-10-18

Buvette, assiette de tapas.

20h30 repas animé avec le groupe folklorique portugais Alegria do Minho et son groupe de concertinas.

Animation également avec le DJ portugais Musica ao vivo. .

Salle de basket 64 impasse des écoles Ramous 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 55 08 40

