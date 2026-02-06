Soirée Portugaise Saint-Ybard

Soirée Portugaise

Soirée portugaise avec repas, animée par Minha Terra.

Repas entrée, plat, dessert, café 22 € sur réservation au 06 86 68 32 25 (avant le 23 février). .

Foyer Rural Saint-Ybard 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 68 32 25

