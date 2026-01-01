Soirée Portugaise à la salle des fêtes de Trébons Trébons

Soirée Portugaise

à la salle des fêtes de Trébons TREBONS Trébons Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Soirée portugaise le samedi 24 janvier 2026 à la salle des fêtes de Trébons dès 20h. Repas adulte 20 €, enfant 10 €. Ambiance musicale avec Helder Baptista et Grupo Musical JM. Réservation obligatoire.

Réservation avant le 18 janvier. Pensez à apporter vos couverts et votre assiette. .

à la salle des fêtes de Trébons TREBONS Trébons 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 66 24 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Portuguese evening on Saturday, January 24, 2026 at the Trébons village hall from 8pm. Adult meal 20 ?, children 10 ?. Musical entertainment with Helder Baptista and Grupo Musical JM. Reservations required.

L’événement Soirée Portugaise Trébons a été mis à jour le 2026-01-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65