Soirée Pot-au-feu Aixe-sur-Vienne
Soirée Pot-au-feu Aixe-sur-Vienne samedi 7 février 2026.
Soirée Pot-au-feu
Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Soirée pot-au-feu organisée par le Comité des Fêtes d’Aixe-sur-Vienne au Centre Culturel Jacques Prévert.
Le menu sera composé d’un apéritif, d’un potage, d’une assiette pot-au-feu, salade, fromages et dessert.
La soirée sera animée par Stéphane Villard.
De quoi se réchauffer et se dépenser autour d’une bonne assiette et d’une belle musique d’ambiance ! .
Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 88 64 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Pot-au-feu
L’événement Soirée Pot-au-feu Aixe-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Val de Vienne