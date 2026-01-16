Soirée Pot-au-feu Aixe-sur-Vienne

Soirée Pot-au-feu

Soirée pot-au-feu organisée par le Comité des Fêtes d’Aixe-sur-Vienne au Centre Culturel Jacques Prévert.

Le menu sera composé d’un apéritif, d’un potage, d’une assiette pot-au-feu, salade, fromages et dessert.

La soirée sera animée par Stéphane Villard.

De quoi se réchauffer et se dépenser autour d’une bonne assiette et d’une belle musique d’ambiance ! .

Avenue François Mitterrand Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 88 64 59

