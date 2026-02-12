Soirée pot au feu, ambiance médiévale

L’association de Hastings à Hastingues organise une soirée pot au feu à ambiance médiévale avec animation à la salle polyvalente à Hastingues. Réservation obligatoire avant le 15 février. Possibilité de drive.

Salle Polyvalente Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 12 41

English : Soirée pot au feu, ambiance médiévale

The de Hastings à Hastingues association is organizing a medieval pot-au-feu evening with entertainment at the Salle Polyvalente in Hastingues. Reservations required by February 15. Possibility of drive.

L’événement Soirée pot au feu, ambiance médiévale Hastingues a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans