Soirée pot au feu, ambiance médiévale Hastingues
Soirée pot au feu, ambiance médiévale Hastingues samedi 21 février 2026.
Soirée pot au feu, ambiance médiévale
Salle Polyvalente Hastingues Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
L’association de Hastings à Hastingues organise une soirée pot au feu à ambiance médiévale avec animation à la salle polyvalente à Hastingues. Réservation obligatoire avant le 15 février. Possibilité de drive.
Salle Polyvalente Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 67 12 41
English : Soirée pot au feu, ambiance médiévale
The de Hastings à Hastingues association is organizing a medieval pot-au-feu evening with entertainment at the Salle Polyvalente in Hastingues. Reservations required by February 15. Possibility of drive.
