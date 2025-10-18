Soirée Pot-au-feu Arzacq-Arraziguet
Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Soirée avec Arzacq Jumelages ! Repas, sur inscription. .
Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 53 69
