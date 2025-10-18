Soirée Pot-au-feu Arzacq-Arraziguet

Soirée Pot-au-feu

Soirée Pot-au-feu Arzacq-Arraziguet samedi 18 octobre 2025.

Soirée Pot-au-feu

Foyer rural Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

Soirée avec Arzacq Jumelages ! Repas, sur inscription.   .

Foyer rural Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 53 69 

English : Soirée Pot-au-feu

German : Soirée Pot-au-feu

Italiano :

Espanol : Soirée Pot-au-feu

L’événement Soirée Pot-au-feu Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2025-09-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran