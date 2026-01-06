Soirée Pot-au-Feu Salle André Ravache Le Pouliguen
Soirée Pot-au-Feu Salle André Ravache Le Pouliguen samedi 7 février 2026.
Soirée Pot-au-Feu
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Soirée dansante animée par Joël Moreau.
Réservation à partir du 5 janvier 2026 au 06 84 86 66 79. .
Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 59 22 37 fetebretonne@gmail.com
