Soirée Pot-au-Feu Salle André Ravache Le Pouliguen

Soirée Pot-au-Feu

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée dansante animée par Joël Moreau.

Réservation à partir du 5 janvier 2026 au 06 84 86 66 79. .

Salle André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 59 22 37 fetebretonne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Pot-au-Feu Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-06 par ADT44