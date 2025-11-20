Soirée Pot-au-feu Paray-le-Monial
Dans les restaurants participants Paray-le-Monial Saône-et-Loire
À l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau, la jeune chambre du Charolais propose de se retrouver autour d’un pot au feu chez l’un des restaurants participants. Pensez à la tirelire au profit de Charlie, une petite fille de 8 ans, tétraplégique, atteinte de paralysie cérébrale. .
Dans les restaurants participants Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 02 06 27
