Soirée Pot-au-feu Saint-Paul samedi 21 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – EUR
L’association Saint-Paul Running organise sa soirée pot-au-feu avec une animation karaoké. .
Salle des fêtes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 16 30 61 stpaulrunning87@gmail.com
