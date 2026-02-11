Soirée Pot-au-feu Saint-Paul

Soirée Pot-au-feu Saint-Paul samedi 21 février 2026.

Salle des fêtes Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-21
L’association Saint-Paul Running organise sa soirée pot-au-feu avec une animation karaoké.   .

Salle des fêtes Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 16 30 61  stpaulrunning87@gmail.com

English : Soirée Pot-au-feu

