Soirée pot au feu Ussel

Soirée pot au feu
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
L’Amicale des Anciens vous invite à son Pot-au-feu à partir de 19h00. Au menu soupe, pot au feu, fromage et dessert
Venez partager un bon moment, de la chaleur, et des souvenirs autour de la table
On vous attend nombreux !
Sur réservations .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 55 67
