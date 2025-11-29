Soirée pot au feu Ussel

Soirée pot au feu

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-29

L’Amicale des Anciens vous invite à son Pot-au-feu à partir de 19h00. Au menu soupe, pot au feu, fromage et dessert

Venez partager un bon moment, de la chaleur, et des souvenirs autour de la table

On vous attend nombreux !

Sur réservations .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 16 55 67

