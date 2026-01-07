Soirée potage et spectacle Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Soirée potage et spectacle

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Traditionnelle soirée potage et spectacle au Chapiteau Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe !

Entre-nous Cirque Entre Nous Mâts Chinois

Collectif d’acrobates sur mât chinois. L’acrobatie, la danse, le théâtre et la musique ne font plus qu’un.

Tout public 45 min

Apportez vos bols et vos cuillères, Mimulus offre la soupe ! Food truck Pizza Gusto sur place (réservations pizza via HelloAsso).

Réservations par téléphone au 06 12 69 84 51, par mail à administration-mimulus@orange.fr ou sur le site HelloAsso.com.

Tarifs 10€ adultes 8€ enfants et adhérents. .

+33 6 12 69 84 51 administration-mimulus@orange.fr

English :

Traditional soup and show evening at Chapiteau Mimulus in Fresnay-sur-Sarthe!

