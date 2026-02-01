Soirée potée auvergnate Salle des fêtes Chézy

Soirée potée auvergnate

Salle des fêtes 8 route d’Ozon Chézy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Un bon repas en perspective ! Organisé par le comité des fêtes.

.

Salle des fêtes 8 route d’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 86 06 11 comitedesfetesdechezy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A great meal in prospect! Organized by the Comité des fêtes.

L’événement Soirée potée auvergnate Chézy a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région