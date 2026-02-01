Soirée potée auvergnate Salle des fêtes Chézy
Soirée potée auvergnate Salle des fêtes Chézy samedi 21 février 2026.
Soirée potée auvergnate
Salle des fêtes 8 route d’Ozon Chézy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Un bon repas en perspective ! Organisé par le comité des fêtes.
.
Salle des fêtes 8 route d’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 86 06 11 comitedesfetesdechezy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A great meal in prospect! Organized by the Comité des fêtes.
L’événement Soirée potée auvergnate Chézy a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région