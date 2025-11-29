Soirée Potée Auvergnate rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Soirée Potée Auvergnate rue Jean de Bourbon Yssingeaux samedi 29 novembre 2025.
Soirée Potée Auvergnate
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Venez déguster la traditionnelle Potée Auvergnate proposée par le Club 4×4 des Sucs dans le cadre du Téléthon. Réservation à l’Office de Tourisme.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76
English :
Come and taste the traditional Potée Auvergnate offered by Club 4×4 des Sucs as part of the Telethon. Reservations at the Tourist Office.
German :
Probieren Sie den traditionellen Potée Auvergnate, der vom Club 4×4 des Sucs im Rahmen des Telethon angeboten wird. Reservierung im Office de Tourisme.
Italiano :
Venite a gustare la tradizionale Potée Auvergnate offerta dal Club 4×4 des Sucs nell’ambito di Telethon. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
Venga a degustar la tradicional Potée Auvergnate ofrecida por el Club 4×4 des Sucs en el marco del Teletón. Reservas en la Oficina de Turismo.
L’événement Soirée Potée Auvergnate Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire