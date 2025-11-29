Soirée Potée Auvergnate rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Soirée Potée Auvergnate

rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : 
Début : 2025-11-29 19:00:00
fin : 2025-11-29

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez déguster la traditionnelle Potée Auvergnate proposée par le Club 4×4 des Sucs dans le cadre du Téléthon. Réservation à l’Office de Tourisme.

+33 4 71 59 10 76

English :

Come and taste the traditional Potée Auvergnate offered by Club 4×4 des Sucs as part of the Telethon. Reservations at the Tourist Office.

German :

Probieren Sie den traditionellen Potée Auvergnate, der vom Club 4×4 des Sucs im Rahmen des Telethon angeboten wird. Reservierung im Office de Tourisme.

Italiano :

Venite a gustare la tradizionale Potée Auvergnate offerta dal Club 4×4 des Sucs nell’ambito di Telethon. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Venga a degustar la tradicional Potée Auvergnate ofrecida por el Club 4×4 des Sucs en el marco del Teletón. Reservas en la Oficina de Turismo.

L’événement Soirée Potée Auvergnate Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-31 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire