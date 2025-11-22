Soirée potée et dansante Villapourçon

Soirée potée et dansante

Salle des fêtes Villapourçon Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-11-22 19:30:00

fin : 2025-11-22 23:59:00

2025-11-22

Soirée potée et dansante organisée par le Comité des fêtes. Menu apéritif (offert), potage vermicelles, potée au chou, fromage, dessert et café. Animation de la soirée Daniel Lasnier .

Salle des fêtes Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84

English : Soirée potée et dansante

German : Soirée potée et dansante

