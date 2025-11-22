Soirée potée et dansante Villapourçon
Soirée potée et dansante Villapourçon samedi 22 novembre 2025.
Soirée potée et dansante
Salle des fêtes Villapourçon Nièvre
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 23:59:00
2025-11-22
Soirée potée et dansante organisée par le Comité des fêtes. Menu apéritif (offert), potage vermicelles, potée au chou, fromage, dessert et café. Animation de la soirée Daniel Lasnier .
Salle des fêtes Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 07 34 84
