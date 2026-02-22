Soirée potée limousine Salle des Fêtes Jean Biron Bujaleuf

Soirée potée limousine

Salle des Fêtes Jean Biron 5 Route du Mont Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée organisée par le Comité de Jumelage de Bujaleuf .

Au menu soupe de légumes + potée limousine + fromage + dessert. Réservations ouvertes jusqu’au 27 février 2026. .

Salle des Fêtes Jean Biron 5 Route du Mont Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 86 44 73 mairie@bujaleuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée potée limousine

L’événement Soirée potée limousine Bujaleuf a été mis à jour le 2026-02-19 par Terres de Limousin