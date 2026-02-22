Soirée potée limousine Salle des Fêtes Jean Biron Bujaleuf

Soirée potée limousine Salle des Fêtes Jean Biron Bujaleuf samedi 14 mars 2026.

Salle des Fêtes Jean Biron 5 Route du Mont Bujaleuf Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-03-14
2026-03-14

Soirée organisée par le Comité de Jumelage de Bujaleuf .
Au menu soupe de légumes + potée limousine + fromage + dessert. Réservations ouvertes jusqu’au 27 février 2026.   .

Salle des Fêtes Jean Biron 5 Route du Mont Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 86 44 73  mairie@bujaleuf.fr

