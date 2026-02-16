Soirée potée limousine Salle Polyvalente Rilhac-Treignac

Soirée potée limousine

Salle Polyvalente Le Bourg Rilhac-Treignac Corrèze

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Foyer Rural de Rilhac-Treignac vous prépare une soirée potée limousine, la convivialité sera le maître-mot!

Au menu

Une soupe du moment pour se mettre en appétit, la Potée Limousine traditionnelle, fromage de nos régions et la

surprise du chef le dessert sera confectionné par Pascal… On ne vous en dit pas plus, mais on sait déjà que l’on va se régaler !

Animations

La Boîte à Défis Saurez-vous relever les missions du Fil Rouge ? (Défis de cohésion, objets insolites et rigolades garanties ).

Le Quizz Musical Un blind-test spécial Années Vinyle pour donner de la voix sur les airs de notre jeunesse.

Le Patois-Quizz Pour les amoureux du parler de chez nous.

Tarif 18,00 €, pour les enfants de -10 ans 9,00 €

PLACES LIMITÉES ! Réservation obligatoire avant le 25 Février au 06 15 38 02 12 .

Salle Polyvalente Le Bourg Rilhac-Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 38 02 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée potée limousine

L’événement Soirée potée limousine Rilhac-Treignac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Terres de Corrèze