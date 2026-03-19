SOIREE POTÉE PAILLETTES

Saint-Léger-du-Malzieu Lozère

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cochez le samedi 18 avril 2026 dans votre agenda ! L’Association Zieukipik organise une soirée potée pailettes animée par Luigi Rutigliano !

Au menu

Potée

Fromage

Coupétade

Café

Repas + soirée 20€

Entrée soirée 8€

Réservation par téléphone au 06 59 09 98 26.

Cochez le samedi 18 avril 2026 dans votre agenda ! L’Association Zieukipik organise une soirée potée pailettes animée par Luigi Rutigliano !

Au menu

Potée

Fromage

Coupétade

Café

Repas + soirée 20€

Entrée soirée 8€

Réservation par téléphone au 06 59 09 98 26. .

Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26

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English :

Mark Saturday, April 18, 2026 in your diary! The Zieukipik Association is organizing a pailettes potée evening hosted by Luigi Rutigliano!

On the menu:

Potée

Cheese

Coupétade

Coffee

Meal + evening 20?

Evening admission 8?

Reservations by phone 06 59 09 98 26.

L’événement SOIREE POTÉE PAILLETTES Saint-Léger-du-Malzieu a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT Margeride en Gévaudan