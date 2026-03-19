SOIREE POTÉE PAILLETTES Saint-Léger-du-Malzieu
SOIREE POTÉE PAILLETTES Saint-Léger-du-Malzieu samedi 18 avril 2026.
SOIREE POTÉE PAILLETTES
Saint-Léger-du-Malzieu Lozère
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Cochez le samedi 18 avril 2026 dans votre agenda ! L’Association Zieukipik organise une soirée potée pailettes animée par Luigi Rutigliano !
Au menu
Potée
Fromage
Coupétade
Café
Repas + soirée 20€
Entrée soirée 8€
Réservation par téléphone au 06 59 09 98 26.
Cochez le samedi 18 avril 2026 dans votre agenda ! L’Association Zieukipik organise une soirée potée pailettes animée par Luigi Rutigliano !
Au menu
Potée
Fromage
Coupétade
Café
Repas + soirée 20€
Entrée soirée 8€
Réservation par téléphone au 06 59 09 98 26. .
Saint-Léger-du-Malzieu 48140 Lozère Occitanie +33 6 59 09 98 26
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English :
Mark Saturday, April 18, 2026 in your diary! The Zieukipik Association is organizing a pailettes potée evening hosted by Luigi Rutigliano!
On the menu:
Potée
Cheese
Coupétade
Coffee
Meal + evening 20?
Evening admission 8?
Reservations by phone 06 59 09 98 26.
L’événement SOIREE POTÉE PAILLETTES Saint-Léger-du-Malzieu a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT Margeride en Gévaudan