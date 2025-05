Soirée poterie Explorer l’argile – Calice & Mandibule Le Havre, 24 juin 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Soirée poterie Explorer l’argile Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 21:00:00

Date(s) :

2025-06-24

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), vous vous laisserez guider par votre instinct et vos envies pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Patricia vous conseillera pour traiter au mieux cette noble matière. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Vous passerez ensuite à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera des cuissons et de l’émaillage final. Vos oeuvres vous seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

N’hésitez pas à apporter des fleurs, feuilles (d’arbre ! ) ou autres objets pouvant vous inspirer pour votre création…

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

À partir de 12 ans Durée 3h

Sur réservation

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

English : Soirée poterie Explorer l’argile

Starting with a ball of clay (from Normandy, of course!), you will be guided by your instinct and your desires to create a practical or decorative object, or both!

Patricia will advise you on the best way to treat this noble material. Pinching technique, « à la plaque », modeling, etc… to each his own. You’ll then move on to coloring with glazing on raw clay. Patricia will take care of the firing and final glazing. Your work will be returned to you 2 or 3 weeks later.

Feel free to bring flowers, leaves (from a tree!) or other objects to inspire your creation…

Remember to bring an apron or protective clothing.

From age 12 Duration: 3h

On reservation

German :

Ausgehend von einer Tonkugel (natürlich aus der Normandie!), lassen Sie sich von Ihrem Instinkt und Ihren Wünschen leiten, um ein praktisches oder dekoratives Objekt oder beides gleichzeitig herzustellen!

Patricia wird Sie beraten, wie Sie dieses edle Material am besten behandeln können. Sie können sich für die Pinzettentechnik, die « Plattentechnik », das Modellieren usw. entscheiden, wobei jeder die Methode wählt, die ihm am besten gefällt. Anschließend geht es an die Farbgestaltung mit dem Glasieren auf Ton. Patricia kümmert sich um das Brennen und das abschließende Glasieren. Ihre Werke werden Ihnen 2 bis 3 Wochen später ausgehändigt.

Sie können gerne Blumen, Blätter (von Bäumen!) oder andere Gegenstände mitbringen, die Sie für Ihre Kreation inspirieren könnten…

Denken Sie daran, eine Schürze oder Schutzkleidung mitzubringen.

Ab 12 Jahren Dauer: 3 Stunden

Auf Reservierung

Italiano :

Partendo da una pallina di argilla (della Normandia, naturalmente!), sarete guidati dal vostro istinto e dai vostri desideri per creare un oggetto pratico o decorativo, o entrambi!

Patricia vi consiglierà il modo migliore per trattare questo nobile materiale. La tecnica a pizzico, « à la plaque », la modellazione, ecc… troverete il metodo più adatto a voi. Passerete poi alla colorazione con smaltatura su argilla non cotta. Patricia si occuperà della cottura e della smaltatura finale. Il vostro lavoro vi sarà restituito 2 o 3 settimane dopo.

Non esitate a portare fiori, foglie (da un albero!) o altri oggetti che possano ispirare la vostra creazione…

Ricordate di portare un grembiule o indumenti protettivi.

A partire dai 12 anni Durata: 3 ore

Solo su prenotazione

Espanol :

A partir de una bola de arcilla (¡de Normandía, por supuesto!), se dejará guiar por su instinto y sus deseos para crear un objeto práctico o decorativo, ¡o ambas cosas!

Patricia le aconsejará sobre la mejor manera de tratar este noble material. Técnica del pellizco, « a la placa », modelado, etc… encontrará el método que más le convenga. A continuación, pasará a la coloración con esmalte sobre arcilla sin cocer. Patricia se encargará de la cocción y del esmaltado final. Le devolveremos su obra 2 ó 3 semanas después.

No dude en traer flores, hojas (¡de un árbol!) u otros objetos que puedan inspirar su creación…

Recuerde traer un delantal o ropa protectora.

A partir de 12 años Duración: 3 horas

Sólo con reserva previa

