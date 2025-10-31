Soirée poterie explorer l’argile Calice et Mandibule Le Havre

Soirée poterie explorer l’argile Calice et Mandibule Le Havre vendredi 31 octobre 2025.

Soirée poterie explorer l’argile

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 21:00:00

2025-10-31

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), vous vous laisserez guider par votre instinct et vos envies pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Patricia vous conseillera pour traiter au mieux cette noble matière. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Vous passerez ensuite à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera des cuissons et de l’émaillage final. Vos oeuvres vous seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

N’hésitez pas à apporter des fleurs, feuilles (d’arbre ! ) ou autres objets pouvant vous inspirer pour votre création…

Durée 3h

Public Adultes

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

Sur réservation. .

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

