Soirée poterie explorer l’argile Calice et Mandibule Le Havre

Soirée poterie explorer l’argile

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), vous vous laisserez guider par votre instinct et vos envies pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois !

Patricia vous conseillera pour traiter au mieux cette noble matière. Technique du pincé, à la plaque , modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Vous passerez ensuite à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera des cuissons et de l’émaillage final. Vos oeuvres vous seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

N’hésitez pas à apporter des fleurs, feuilles (d’arbre ! ) ou autres objets pouvant vous inspirer pour votre création…

Durée 3h

Public Adultes

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

Sur réservation. .

Calice et Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

L’événement Soirée poterie explorer l’argile Le Havre a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie