Soirée poule au pot Salle polyvalente Campagne

Soirée poule au pot

Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

19h. Ambiance années 80. Au menu apéritif, potage, pâté, poule au pot + mique et ses légumes, dessert, vin et café. Places limitées, réservations avant le 20/11. 22€ (12€ de 14 ans)

Ambiance années 80.

Au menu

Apéritif

Potage

Pâté

Poule au pot accompagnée d’une mique et de ses légumes

Dessert

Vin et café

Places limitées. Réservation obligatoire avant le 20 novembre .

Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 52 95 44

English : Soirée poule au pot

19h. 80s atmosphere. Menu: aperitif, soup, pâté, poule au pot + mique and vegetables, dessert, wine and coffee. Places limited, book before 20/11. 22? (12? 14 yrs)

German : Soirée poule au pot

19h. Ambiente der 80er Jahre. Menü: Aperitif, Suppe, Pastete, Huhn im Topf + Mique und Gemüse, Dessert, Wein und Kaffee. Begrenzte Plätze, Reservierungen bis zum 20.11. 22? (12? unter 14 Jahren)

Italiano :

19h. Atmosfera anni ’80. Menu: aperitivo, zuppa, paté, poule au pot + mique e verdure, dessert, vino e caffè. Posti limitati, prenotare entro il 20/11. 22 (12 sotto i 14 anni)

Espanol : Soirée poule au pot

19h. Ambiente ochentero. En el menú: aperitivo, sopa, paté, poule au pot + mique y verduras, postre, vino y café. Plazas limitadas, reservar antes del 20/11. 22 (12 menores de 14 años)

