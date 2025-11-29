Soirée poule au pot Salle polyvalente Campagne
Soirée poule au pot Salle polyvalente Campagne samedi 29 novembre 2025.
Soirée poule au pot
Salle polyvalente 125 Chemin des Écoliers Campagne Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
19h. Ambiance années 80. Au menu apéritif, potage, pâté, poule au pot + mique et ses légumes, dessert, vin et café. Places limitées, réservations avant le 20/11. 22€ (12€ de 14 ans)
Places limitées. Réservation obligatoire avant le 20 novembre .
+33 6 08 52 95 44
English : Soirée poule au pot
19h. 80s atmosphere. Menu: aperitif, soup, pâté, poule au pot + mique and vegetables, dessert, wine and coffee. Places limited, book before 20/11. 22? (12? 14 yrs)
German : Soirée poule au pot
19h. Ambiente der 80er Jahre. Menü: Aperitif, Suppe, Pastete, Huhn im Topf + Mique und Gemüse, Dessert, Wein und Kaffee. Begrenzte Plätze, Reservierungen bis zum 20.11. 22? (12? unter 14 Jahren)
Italiano :
19h. Atmosfera anni ’80. Menu: aperitivo, zuppa, paté, poule au pot + mique e verdure, dessert, vino e caffè. Posti limitati, prenotare entro il 20/11. 22 (12 sotto i 14 anni)
Espanol : Soirée poule au pot
19h. Ambiente ochentero. En el menú: aperitivo, sopa, paté, poule au pot + mique y verduras, postre, vino y café. Plazas limitadas, reservar antes del 20/11. 22 (12 menores de 14 años)
