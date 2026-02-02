Soirée Poule au Pot

Salle des fêtes Doudrac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée animée par Momo, ambiance nostalgie années 80.

Menu Kir soupe entrée/ poule au pot fromage dessert Vin et café compris

Pensez à apporter vos assiettes et couverts.

Réservation par téléphone obligatoire avant le 16 février 2026

Salle des fêtes Doudrac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 38 62

English : Soirée Poule au Pot

Evening entertainment by Momo, 80s nostalgia.

Menu: Kir soup starter poule au pot cheese dessert wine and coffee included

Please bring your own plates and cutlery.

Reservations must be made by telephone before February 16, 2026

L’événement Soirée Poule au Pot Doudrac a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Coeur de Bastides