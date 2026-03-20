Soirée poule au pot Lieu-dit Le Bourg Lucmau

Soirée poule au pot

Lieu-dit Le Bourg Cercle de la Concorde Lucmau Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

MENU

Soupe de poule

Poule au pot et ses légumes

Dessert

Café et vin

Sur réservation avant le 24 mars 2026 .

Lieu-dit Le Bourg Cercle de la Concorde Lucmau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 22 52

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English : Soirée poule au pot

L’événement Soirée poule au pot Lucmau a été mis à jour le 2026-03-17 par La Gironde du Sud