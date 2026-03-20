Soirée poule au pot Lieu-dit Le Bourg Lucmau
Soirée poule au pot Lieu-dit Le Bourg Lucmau samedi 28 mars 2026.
Soirée poule au pot
Lieu-dit Le Bourg Cercle de la Concorde Lucmau Gironde
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
MENU
Soupe de poule
Poule au pot et ses légumes
Dessert
Café et vin
Sur réservation avant le 24 mars 2026 .
Lieu-dit Le Bourg Cercle de la Concorde Lucmau 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 22 52
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English : Soirée poule au pot
L’événement Soirée poule au pot Lucmau a été mis à jour le 2026-03-17 par La Gironde du Sud