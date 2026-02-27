Soirée Poule au pot Saint-Martin-de-Ribérac

Soirée Poule au pot

Soirée poule au pot avec sa farce noire organisée par les associations La Saint-Sulpicienne et La Saint-Martinoise à 19h30 à la salle des fêtes potage, assiette garnie, poule au pot et ses légumes, fromage, dessert (vin et café compris) Tarifs 25 €, enfant de moins de 12 ans 10 € Soirée animée par DJ Pascal .

Salle des fêtes Saint-Martin-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 11 18 42

English : Soirée Poule au pot

Poule au pot evening with black stuffing organized by the associations La Saint-Sulpicienne and La Saint-Martinoise at 7:30 p.m. at the Salle des Fêtes: soup, plate with vegetables, poule au pot with vegetables, cheese, dessert (wine and coffee included) Price: 25?, children under 12 10?

