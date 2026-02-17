Soirée poule au riz Salle des fêtes Chiddes

Soirée poule au riz

Salle des fêtes Le bourg Chiddes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Lai Gimbeurtée organise à Chiddes une soirée poule au riz samedi 21 mars 2026, avec animation musicale.

Réservations au 03 86 30 43 02 ou 09 75 81 41 06 .

Salle des fêtes Le bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée poule au riz Chiddes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan