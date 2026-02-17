Soirée poule au riz Salle des fêtes Chiddes
Soirée poule au riz Salle des fêtes Chiddes samedi 21 mars 2026.
Soirée poule au riz
Salle des fêtes Le bourg Chiddes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Lai Gimbeurtée organise à Chiddes une soirée poule au riz samedi 21 mars 2026, avec animation musicale.
Réservations au 03 86 30 43 02 ou 09 75 81 41 06 .
Salle des fêtes Le bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée poule au riz Chiddes a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan