Soirée poulet basquaise animée par ETHS AMICS Salle des fêtes Agos-Vidalos vendredi 10 octobre 2025.
Soirée poulet basquaise animée par ETHS AMICS
Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Repas adulte 18€. Repas enfant (-12 ans) 10€. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Les bénéfices de la soirée seront reversés à la coopérative scolaire du RPI Ayzac-Ost Agos-Vidalos.
Inscription par téléphone avant le 3 octobre. Buvette sur place.
Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 21 81 02
English :
Adult meal: 18? Children’s meal (under 12): 10? Free for children under 6.
Profits from the evening will be donated to the Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI school cooperative.
Registration by telephone before October 3. Refreshments on site.
German :
Mahlzeit für Erwachsene: 18? Essen für Kinder (-12 Jahre): 10? Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos.
Der Erlös des Abends geht an die Schulkooperative des RPI Ayzac-Ost Agos-Vidalos.
Anmeldung per Telefon bis zum 3. Oktober. Getränke vor Ort.
Italiano :
Pasto per adulti: 18 € Pasto per bambini (sotto i 12 anni): 10? Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.
Il ricavato della serata sarà devoluto alla cooperativa scolastica Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI.
Iscrizioni telefoniche entro il 3 ottobre. Rinfresco in loco.
Espanol :
Comida de adulto: 18 Comida para niños (menores de 12 años): 10? Gratuito para los menores de 6 años.
Los beneficios de la velada se destinarán a la cooperativa escolar Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI.
Inscripciones por teléfono antes del 3 de octubre. Refrescos in situ.
