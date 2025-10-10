Soirée poulet basquaise animée par ETHS AMICS Salle des fêtes Agos-Vidalos

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos Hautes-Pyrénées

Repas adulte 18€. Repas enfant (-12 ans) 10€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Les bénéfices de la soirée seront reversés à la coopérative scolaire du RPI Ayzac-Ost Agos-Vidalos.

Inscription par téléphone avant le 3 octobre. Buvette sur place.

Salle des fêtes AGOS-VIDALOS Agos-Vidalos 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 88 21 81 02

English :

Adult meal: 18? Children’s meal (under 12): 10? Free for children under 6.

Profits from the evening will be donated to the Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI school cooperative.

Registration by telephone before October 3. Refreshments on site.

German :

Mahlzeit für Erwachsene: 18? Essen für Kinder (-12 Jahre): 10? Kinder unter 6 Jahren sind kostenlos.

Der Erlös des Abends geht an die Schulkooperative des RPI Ayzac-Ost Agos-Vidalos.

Anmeldung per Telefon bis zum 3. Oktober. Getränke vor Ort.

Italiano :

Pasto per adulti: 18 € Pasto per bambini (sotto i 12 anni): 10? Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla cooperativa scolastica Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI.

Iscrizioni telefoniche entro il 3 ottobre. Rinfresco in loco.

Espanol :

Comida de adulto: 18 Comida para niños (menores de 12 años): 10? Gratuito para los menores de 6 años.

Los beneficios de la velada se destinarán a la cooperativa escolar Ayzac-Ost Agos-Vidalos RPI.

Inscripciones por teléfono antes del 3 de octubre. Refrescos in situ.

