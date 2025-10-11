Soirée Poulets Grillés Salle des Fêtes Seyresse

Soirée Poulets Grillés Salle des Fêtes Seyresse samedi 11 octobre 2025.

Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse Landes

Tarif : 7 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Grande Soirée dansante « Poulets Grillés » organisée par le comité des fêtes de Seyresse.

Animation DJ « Yo Soy La Fiesta » ambiance assurée!!!

On vous attend nombreux, pensez à réserver avant le Mardi 7 Octobre 2025. .

Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 15 39 comitedeseyresse@gmail.com

