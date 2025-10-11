Soirée Poulets Grillés Salle des Fêtes Seyresse
Soirée Poulets Grillés Salle des Fêtes Seyresse samedi 11 octobre 2025.
Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Grande Soirée dansante « Poulets Grillés » organisée par le comité des fêtes de Seyresse.
Animation DJ « Yo Soy La Fiesta » ambiance assurée!!!
On vous attend nombreux, pensez à réserver avant le Mardi 7 Octobre 2025. .
Salle des Fêtes 1 Route de l’ Arieulère Seyresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 64 15 39 comitedeseyresse@gmail.com
