Soirée pour la Journée internationale des droits de l’Homme Théâtre de la Concorde Paris

Sur le chemin d’une paix juste en Ukraine

Ce premier jour de festival s’ouvre avec un dialogue consacré aux mécanismes de justice internationale et à la lutte contre les crimes d’agression, avec :

Oleksandra Matviitchouk , juriste, directrice du Centre pour les libertés civiles (Kyiv). Lauréate du prix Nobel de la paix 2022, elle documente les crimes de guerre et milite pour la création d’un tribunal spécial pour juger les crimes d’agression contre l’Ukraine.

, juriste, directrice du Centre pour les libertés civiles (Kyiv). Lauréate du prix Nobel de la paix 2022, elle documente les crimes de guerre et milite pour la création d’un tribunal spécial pour juger les crimes d’agression contre l’Ukraine. Rémy Ourdan, grand reporter au Monde, correspondant de guerre depuis plus de vingt-cinq ans (Sarajevo, Irak, Ukraine). Il est aussi réalisateur et auteur de plusieurs ouvrages sur la mémoire des guerres contemporaines.

Une génération volée : agir pour le retour des enfants ukrainiens déportés par la Russie

Cette séquence est consacrée à la situation des enfants ukrainiens déportés ou conditionnés dans les territoires occupés. Ce temps d’échange, construit avec The Reckoning Project, met en lumière les enjeux humains, politiques et médiatiques de leur protection, avec :

Olena Zelenska , Première Dame d’Ukraine. Engagée sur les questions d’éducation, de santé mentale et de diplomatie culturelle, elle défend activement les enfants victimes de la guerre et porte la voix des civils ukrainiens sur la scène internationale.

, Première Dame d’Ukraine. Engagée sur les questions d’éducation, de santé mentale et de diplomatie culturelle, elle défend activement les enfants victimes de la guerre et porte la voix des civils ukrainiens sur la scène internationale. Daria Herasymchuk , Commissaire présidentielle ukrainienne aux droits des enfants et à la réhabilitation infantile. Elle coordonne les actions de protection, de suivi et de rapatriement des enfants déportés ou déplacés par la guerre.

, Commissaire présidentielle ukrainienne aux droits des enfants et à la réhabilitation infantile. Elle coordonne les actions de protection, de suivi et de rapatriement des enfants déportés ou déplacés par la guerre. Maksimas Milta, directeur Ukraine pour The Reckoning Project, expert en aide à la démocratie, en analyse de la politique étrangère et en gestion de l’enseignement supérieur.

La pianiste Nora Kostenko, lauréate du concours Piano en gare organisé par la SNCF, offrira un intermède musical à la soirée.

Festival « Ukraine, un souffle de liberté »

Créer pour résister

Du 10 au 13 décembre, le Théâtre de la Concorde devient un lieu de dialogue et de résistance, en réunissant artistes, penseurs et citoyens autour de quatre soirées pour penser, écouter et célébrer l’Ukraine : lectures, concerts, performances et débats autour de la démocratie, de la culture et de la liberté. Un moment de partage et d’espérance collective, à découvrir dans le programme complet du festival.

Chaque soirée se clôture par Le Christ au Goulag, une pièce de Stanislav Asseyev, avec Denis Lavant.

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’Homme, le Théâtre de la Concorde ouvre le festival « Ukraine, un souffle de liberté » en donnant la parole à celles et ceux qui, par leur engagement, défendent la justice, la vérité et la liberté.

Le mercredi 10 décembre 2025

de 18h00 à 20h15

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-10T21:15:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T18:00:00+02:00_2025-12-10T20:15:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/