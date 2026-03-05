Soirée pour partager nos coups de coeur Librairie Tandem Mauléon-Licharre

Soirée pour partager nos coups de coeur

Librairie Tandem 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, nous organisons une petite soirée à la bonne franquette pour partager nos coups de cœur de ce premier trimestre. Une soirée au cours de laquelle nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à venir présenter leurs dernières lectures marquantes. Cela peut être en BD, en polar, en jeunesse, en poésie, en littérature, peu importe. Ce qui compte, c’est que le, ou les livres, vous aient plu et que vous souhaitiez le partager autour de vous. .

