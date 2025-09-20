Soirée Poutirous Chanteix
Soirée poutirous. Benoit Peyre mycophile animera une conférence intitulée « Le monde insolite des champignons ». Ce sera l’occasion de découvrir de façon ludique un grand nombre d’aspects du champignon, ce lutin à chapeau de nos sous-bois. Venez nombreux .
Boite en zinc Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 29 43 74 comitedesfetes@chanteixanimation.fr
