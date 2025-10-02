Soirée Présentation de la Programmation Rue de l’Hirondelle Saint-Brieuc

Rue de l’Hirondelle Bonjour Minuit Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02 19:00:00

2025-10-02

Vous avez envie de conseil pour faire votre programme ? Vous voulez discuter des artistes attendu·es à BJM ? Bienvenue à la session d’écoute de la programmation ! Pendant une heure et avec la complicité de l’équipe de Radio Activ’, nous vous faisons écouter quelques morceaux choisis de chaque concert à venir. La présentation de l’agenda d’octobre à décembre est aussi l’occasion de nous poser vos questions et de partager vos observations autour d’un verre. .

Rue de l’Hirondelle Bonjour Minuit Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 54 00

