Informations pratiques

Saint-André-de-Roquelongue

SOIRÉE PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

place du foyer Saint-André-de-Roquelongue Aude

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La communauté de communes vous invite pour sa soirée de présentation !

Après la présentation des différents concerts et spectacles qui jalonneront la saison, vous pourrez profiter du spectacle « Le concert à juli ! » de la compagnie « la compagnie du vide ».

Avec son piano, beau comme la vie, Juli! creuse en elle pour vous donner à écouter ses chansons singulières et saugrenues, qui parlent de tout, de rien, qui parlent de la vie qui trace son chemin.

Entre rires, émotions et moments de grâce partagés, nous poursuivrons la soirée par un moment convivial Au plaisir de vous revoir et à très bientôt !

Sur réservation en ligne. .

place du foyer Saint-André-de-Roquelongue 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr

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English :

L’événement SOIRÉE PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE Saint-André-de-Roquelongue a été mis à jour le 2026-09-03 par 11 – OT Corbières-Minervois