Soirée Présentation de Saison + Concert siiAn Quintet Place de l’Eglise Trégueux

Soirée Présentation de Saison + Concert siiAn Quintet Place de l’Eglise Trégueux vendredi 26 septembre 2025.

Soirée Présentation de Saison + Concert siiAn Quintet

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

Date(s) :

2025-09-26

siiAn Quintet nous livre une musique du Monde d’aujourd’hui, libre et résolument fraternelle, où les instruments sont passeurs de poésie entre des mondes qui nous sont constamment présentés comme étrangers les uns aux autres.

Ici comme sur la route, les langages se télescopent, les poésies classiques et contemporaines ouvrent un espace commun, habité par l’appel du grand large, l’espoir, la mémoire des peuples en exil, le souffle des rêveurs.

siiAn poursuit son exploration des rythmes, timbres et modes d’Asie centrale, d’Inde et du Maghreb et de leurs possibles liens avec une musique occidentale actuelle. Elle fait partie de ces artistes humanistes qui, avec leur musique, relient, consolent, effacent les frontières. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Présentation de Saison + Concert siiAn Quintet Trégueux a été mis à jour le 2025-08-27 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme