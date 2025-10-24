Soirée présentation Entre Everre et Minette Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes

Soirée présentation Entre Everre et Minette

Pôle des Landes 2 rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Le cercle d’histoire locale de Saint-Hilaire-des-Landes a le plaisir de vous inviter à la présentation du numéro 23 de sa revue annuelle Entre Everre et Minette .

Au sommaire de ce numéro

– Édito

– Le mariage

– Portfolio

– La guerre 1939/1945 Yvonnick Laurent

– Le Hameau du Feu

– Don complémentaire La Haye Saint Hilaire à la ville de Fougères

– Revue de Presse 1925

– Les classes 5

– Contributions des lecteurs

– Nos activités

Accès libre. .

Pôle des Landes 2 rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 91 78

