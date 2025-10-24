Soirée présentation Entre Everre et Minette Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes
Soirée présentation Entre Everre et Minette Pôle des Landes Saint-Hilaire-des-Landes vendredi 24 octobre 2025.
Soirée présentation Entre Everre et Minette
Pôle des Landes 2 rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Le cercle d’histoire locale de Saint-Hilaire-des-Landes a le plaisir de vous inviter à la présentation du numéro 23 de sa revue annuelle Entre Everre et Minette .
Au sommaire de ce numéro
– Édito
– Le mariage
– Portfolio
– La guerre 1939/1945 Yvonnick Laurent
– Le Hameau du Feu
– Don complémentaire La Haye Saint Hilaire à la ville de Fougères
– Revue de Presse 1925
– Les classes 5
– Contributions des lecteurs
– Nos activités
Accès libre. .
Pôle des Landes 2 rue de la Ruée Saint-Hilaire-des-Landes 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 91 78
