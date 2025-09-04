Soirée Présentation Théâtre Le Quai Saison 2025-2026 Troyes
Soirée Présentation Théâtre Le Quai Saison 2025-2026 Troyes jeudi 4 septembre 2025.
Soirée Présentation Théâtre Le Quai Saison 2025-2026
Théâtre Le Quai Troyes Aube
Début : 2025-09-04 20:00:00
fin : 2025-09-04 22:00:00
2025-09-04
Une reprise des fameux standards de Guershwin
Une promenade musicale…
Sur des airs célèbres…
Qui font revivre dans nos mémoires …
Les émotions des plus grands films américains…
de la grande époque hollywoodienne …
Bye-bye l’ennui !
Entrée libre sur réservation. .
Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr
