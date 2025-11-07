Soirée prestige CJD Rêve Party Épinal

Pour la Rêve Party, on ne fait pas les choses à moitié grâce à la Chambre d’agriculture des Vosges, une sélection de producteurs locaux vous a concocté de vrais plats, préparés sur place, avec des produits du coin, du goût, et beaucoup de cœur.

Fromages affinés, viandes cuisinées, plats chauds, douceurs sucrées, boissons locales…

Tout est là pour que le rêve passe aussi par les papilles.

Une soirée où l’on se nourrit d’idées, d’émotions… et de très bons produits.

Un village gourmand à découvrir, à savourer, à partager.

Billetterie https://www.helloasso.com/…/soiree-prestige-cjd-epinal…Tout public

7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

For the Rêve Party, we’re not doing things by halves: thanks to the Vosges Chamber of Agriculture, a selection of local producers have concocted real dishes, prepared on the spot, with local produce, taste and a lot of heart.

Mature cheeses, cooked meats, hot dishes, sweet treats, local drinks?

It’s all there for the taste buds to enjoy.

An evening of ideas, emotions? and excellent products.

A gourmet village to discover, savour and share.

¿¿¿ Tickets: https://www.helloasso.com/…/soiree-prestige-cjd-epinal…

German :

Bei der Rêve Party werden keine halben Sachen gemacht: Dank der Landwirtschaftskammer der Vogesen hat eine Auswahl an lokalen Produzenten echte Gerichte für Sie zusammengestellt, die vor Ort zubereitet werden, mit Produkten aus der Region, Geschmack und viel Herz.

Reife Käsesorten, Fleischgerichte, warme Gerichte, süße Leckereien, lokale Getränke?

Alles ist da, damit der Traum auch durch den Gaumen geht.

Ein Abend, an dem man sich von Ideen, Emotionen und sehr guten Produkten ernähren kann.

Ein Feinschmeckerdorf zum Entdecken, Genießen und Teilen.

¿¿¿¿ Kartenverkauf: https://www.helloasso.com/…/soiree-prestige-cjd-epinal…

Italiano :

Grazie alla Camera dell’Agricoltura dei Vosgi, una selezione di produttori locali ha preparato per voi veri e propri piatti, preparati sul posto con prodotti locali, gusto e tanto cuore.

Formaggi stagionati, carni cotte, piatti caldi, dolci, bevande locali?

È tutto da gustare per le papille gustative.

Una serata all’insegna delle idee, delle emozioni e dell’ottimo cibo.

Un villaggio gastronomico da scoprire, assaporare e condividere.

biglietti su: https://www.helloasso.com/…/soiree-prestige-cjd-epinal…

Espanol :

Gracias a la Cámara de Agricultura de los Vosgos, una selección de productores locales ha elaborado para usted auténticos platos preparados in situ con productos locales, sabor y mucho corazón.

Quesos curados, carnes cocidas, platos calientes, dulces, bebidas locales..

Todo está a disposición del paladar.

Es una velada de ideas, emociones… y buena comida.

Un pueblo gastronómico para descubrir, saborear y compartir.

entradas en: https://www.helloasso.com/…/soiree-prestige-cjd-epinal…

