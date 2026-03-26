Soirée Prestige CJD Trouver la note juste De l’Ego au Flow vivre le leader autrement

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-02 03:00:00

Date(s) :

2026-04-02

L’Espace Argence accueille une soirée unique mêlant réflexion, rencontres et fête. Dès 18h, les participants seront invités à vivre une expérience riche en échanges et en émotions.



La soirée débutera par une conférence inspirante, invitant chacun à dépasser son ego, libérer sa créativité et trouver son propre rythme pour inspirer et guider avec authenticité.



Elle se poursuivra avec un cocktail dinatoire convivial, accompagné de boissons locales*, pour favoriser les rencontres et les discussions dans une ambiance élégante.



Enfin, place à la fête avec des performances musicales et un DJ set qui feront vibrer la salle et clôtureront la soirée dans une atmosphère festive et énergique.



Un événement unique pour s’inspirer, échanger et célébrer avec dirigeants, partenaires et invités autour d’un moment mémorable à Troyes.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 01 13 61 sidonie.martinez-svoboda@cjd.net

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English :

L’événement Soirée Prestige CJD Trouver la note juste De l’Ego au Flow vivre le leader autrement Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne