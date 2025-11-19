Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu
Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu mercredi 19 novembre 2025.
Soirée Prestige des Sarmentelles
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône
Tarif : 85 – 85 – 145 EUR
Repas gastronomique vins spectacle et grand bal
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-19 19:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Dîner Gastronomique et spectacle d’exception… Une soirée inoubliable vous attend pour célébrer comme il se doit l’arrivée des Beaujolais Nouveaux.
.
Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
English : Prestige Evening Event
Prestige Evening Event. Wednesday 19th November 2025
7.00pm in the heated marquee on the Place Norgelet.
German :
Gourmet-Dinner und eine außergewöhnliche Show… Ein unvergesslicher Abend erwartet Sie, um die Ankunft der Beaujolais Nouveaux gebührend zu feiern.
Italiano :
Cena gastronomica e spettacolo eccezionale… Vi aspetta una serata indimenticabile per festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveaux.
Espanol :
Cena gastronómica y espectáculo excepcional… Le espera una velada inolvidable para celebrar la llegada de los Beaujolais Nouveaux.
L’événement Soirée Prestige des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2025-07-24 par Beaujolais Tourisme