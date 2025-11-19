Soirée Prestige des Sarmentelles Promenade des Sarmentelles Beaujeu

Soirée Prestige des Sarmentelles

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 85 – 85 – 145 EUR

Repas gastronomique vins spectacle et grand bal

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 19:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Dîner Gastronomique et spectacle d’exception… Une soirée inoubliable vous attend pour célébrer comme il se doit l’arrivée des Beaujolais Nouveaux.

.

Promenade des Sarmentelles Grand Chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

English : Prestige Evening Event

Prestige Evening Event. Wednesday 19th November 2025

7.00pm in the heated marquee on the Place Norgelet.

German :

Gourmet-Dinner und eine außergewöhnliche Show… Ein unvergesslicher Abend erwartet Sie, um die Ankunft der Beaujolais Nouveaux gebührend zu feiern.

Italiano :

Cena gastronomica e spettacolo eccezionale… Vi aspetta una serata indimenticabile per festeggiare l’arrivo del Beaujolais Nouveaux.

Espanol :

Cena gastronómica y espectáculo excepcional… Le espera una velada inolvidable para celebrar la llegada de los Beaujolais Nouveaux.

L’événement Soirée Prestige des Sarmentelles Beaujeu a été mis à jour le 2025-07-24 par Beaujolais Tourisme