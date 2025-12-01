Soirée prestige en dameuse pour les fêtes ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Soirée prestige en dameuse pour les fêtes !

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:45:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la station de Gavarnie-Gèdre propose 2 soirées uniques et mémorables qui combleront les vacanciers en quête d’expériences insolites ! Après la fermeture des pistes, les plus chanceux auront la chance de découvrir le panorama sous un autre angle. Après une ascension à bord d’une dameuse, un festin sera proposé au sommet afin de profiter de la vue imprenable sur les sommets du Cirque de Gavarnie en attendant la tombée la nuit ! Au menu, un apéritif dinatoire avec des produits locaux de qualité, du vin chaud, et du champagne ! Il sera dégusté devant le coucher du soleil sur les montagnes environnantes. Une prestation haut-de-gamme, un régal pour les yeux et les papilles !

Sur réservation par mail, en ligne ou par téléphone.

RDV au parking de la station (à côté de la billetterie).

La station se réserve le droit de modifier les dates si les conditions météorologiques l’exigent.

Le prix comprend l’aller-retour en dameuse, un apéro dînatoire prestige avec des produits locaux ! .

English :

To celebrate the festive season, the Gavarnie-Gèdre resort is offering 2 unique and memorable evenings that will delight holidaymakers in search of unusual experiences! After the slopes have closed, the lucky ones will have the chance to discover the panorama from another angle. After an ascent aboard a snow groomer, a feast will be offered at the summit to enjoy the breathtaking view of the Cirque de Gavarnie peaks while waiting for nightfall! On the menu: an aperitif dinner featuring quality local produce, mulled wine and champagne! Enjoy it as the sun sets over the surrounding mountains. A top-of-the-range service, a feast for the eyes and the taste buds!

German :

Zur Feier der Weihnachtsfeiertage bietet der Wintersportort Gavarnie-Gèdre zwei einzigartige und unvergessliche Abende an, die Urlauber auf der Suche nach ungewöhnlichen Erlebnissen begeistern werden! Nachdem die Pisten geschlossen sind, haben die Glücklichen die Chance, das Panorama aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken. Nach einem Aufstieg an Bord einer Pistenraupe wird auf dem Gipfel ein Festmahl angeboten, damit Sie den atemberaubenden Blick auf die Gipfel des Cirque de Gavarnie genießen können, während Sie auf den Einbruch der Nacht warten! Auf dem Menü steht ein Aperitif mit lokalen Qualitätsprodukten, Glühwein und Champagner! Er wird vor dem Sonnenuntergang über den umliegenden Bergen genossen. Eine erstklassige Leistung, ein Fest für die Augen und den Gaumen!

Italiano :

Per celebrare le festività, Gavarnie-Gèdre propone 2 serate uniche e memorabili per deliziare i vacanzieri in cerca di esperienze insolite! Dopo la chiusura delle piste, i fortunati avranno la possibilità di scoprire il panorama da un’altra angolazione. Dopo una salita a bordo di un battipista, verrà servito un banchetto in vetta per ammirare la vista mozzafiato sulle cime del Cirque de Gavarnie in attesa del tramonto! Il menu prevede un aperitivo con prodotti locali di qualità, vin brulé e champagne! Da gustare mentre il sole tramonta sulle montagne circostanti. Un servizio di alto livello, una festa per gli occhi e per il palato!

Espanol :

Para celebrar las fiestas, la estación de Gavarnie-Gèdre ofrece 2 veladas únicas e inolvidables para deleite de los veraneantes en busca de experiencias insólitas Tras el cierre de las pistas, los afortunados tendrán la oportunidad de descubrir el panorama desde otro ángulo. Tras un ascenso a bordo de una máquina pisanieves, se servirá un banquete en la cima para disfrutar de la impresionante vista de los picos del Circo de Gavarnie mientras se espera la caída de la noche En el menú: un aperitivo con productos locales de calidad, vino caliente y champán Disfrútelo mientras el sol se pone sobre las montañas circundantes. Un servicio de alta gama, una fiesta para la vista y el paladar

