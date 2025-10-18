Soirée Prestige repas dansant avec l’orchestre Richard Gardet Valréas

Salle des fêtes du vignarès Valréas Vaucluse

Tarif : 43 – 43 – 48 EUR

Réservation avant le 14 Octobre 43 €



Réservation après le 14 octobre 48 €

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 00:00:00

2025-10-18

Soirée repas dansant réservation obligatoire

Salle des fêtes du vignarès Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 fetes@ville-valreas.fr

English :

Dinner-dance evening reservation required

German :

Abend Tanzmahl Reservierung erforderlich

Italiano :

Cena e ballo prenotazione obbligatoria

Espanol :

Cena y baile reserva obligatoria

