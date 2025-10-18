Soirée Prestige repas dansant avec l’orchestre Richard Gardet Valréas
Soirée Prestige repas dansant avec l’orchestre Richard Gardet
Salle des fêtes du vignarès Valréas Vaucluse
Tarif : 43 – 43 – 48 EUR
Réservation avant le 14 Octobre 43 €
Réservation après le 14 octobre 48 €
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 00:00:00
Soirée repas dansant réservation obligatoire
Salle des fêtes du vignarès Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 04 71 fetes@ville-valreas.fr
English :
Dinner-dance evening reservation required
German :
Abend Tanzmahl Reservierung erforderlich
Italiano :
Cena e ballo prenotazione obbligatoria
Espanol :
Cena y baile reserva obligatoria
