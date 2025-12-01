Soirée Primauboise Les Bulles Luc-la-Primaube

jeudi 11 décembre 2025.

Soirée Primauboise Les Bulles

37 avenue de Rodez Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : 30 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Envie d’un moment convivial autour du vin un jeudi soir ? Les Soirées Primauboise sont faites pour vous.

Curieux ou amateur, ces rencontres sont l’occasion idéale de découvrir des vins sélectionnés en fonction d’un thème, d’affiner votre palais et d’échanger autour de belles bouteilles.

Cette soirée comprend:

5 vins à déguster

Des planches copieuses de fromage et charcuterie à partager

L’animation assurée par un professionnel du vin qui vous fera partager sa passion 30 .

37 avenue de Rodez Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie

English :

Looking for a convivial moment around wine on a Thursday evening? Les Soirées Primauboise are for you.

German :

Haben Sie Lust, an einem Donnerstagabend einen geselligen Moment rund um den Wein zu erleben? Dann sind die Soirées Primauboise genau das Richtige für Sie.

Italiano :

Cercate un momento di convivialità intorno al vino il giovedì sera? Le serate Primauboise fanno al caso vostro.

Espanol :

¿Busca un momento de convivencia en torno al vino un jueves por la noche? Las veladas Primauboise son para usted.

