11 avenue des treizes vents Hérépian Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Les Coteaux de Capimont by Alma Cersius organisent au caveau d’Hérépian une soirée pour la sortie du vin primeur, le vendredi 17 octobre à 19h00 dégustation, animation musicale et foodtruck sur place. Tarif 5€ l’entrée.

11 avenue des treizes vents Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 37 63

English :

Les Coteaux de Capimont by Alma Cersius are organizing an evening party at the Hérépian cellar to celebrate the release of the primeur wine, on Friday October 17 at 7:00 pm: tasting, musical entertainment and foodtruck on site. Admission 5?

German :

Die Coteaux de Capimont by Alma Cersius organisieren im Weinkeller von Hérépian am Freitag, den 17. Oktober um 19.00 Uhr einen Abend zur Veröffentlichung des Primeurweins: Weinprobe, musikalische Unterhaltung und Foodtruck vor Ort. Eintrittspreis 5?

Italiano :

I Coteaux de Capimont di Alma Cersius organizzano una serata per celebrare l’uscita del vino primeur presso la cantina di Hérépian venerdì 17 ottobre alle 19.00, con degustazioni, musica dal vivo e un foodtruck in loco. Ingresso 5?

Espanol :

Los Coteaux de Capimont by Alma Cersius organizan una velada para celebrar la salida del vino primeur en la bodega de Hérépian el viernes 17 de octubre a las 19:00, con degustaciones, música en directo y un foodtruck in situ. Entrada: 5?

L’événement SOIRÉE PRIMEUR 2025 Hérépian a été mis à jour le 2025-10-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB