Soirée primeur

Salle des fêtes Solérieux Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8 € l’assiette de charcuterie ou de fromage

1,50 € le verre de vin primeur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée primeur organisée par le comité de s fêtes sur inscription avant le 17 novembre 2025. Ambiance musicale par Vinylement votre. Assiette de charcuterie ou de fromage. Vin primeur.

.

Salle des fêtes Solérieux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 00 24 53 comitedesfetessolerieux@gmail.com

English :

Soirée primeur organized by the Comité de s fêtes, registration required by November 17, 2025. Musical entertainment by Vinylement votre. Charcuterie or cheese platter. Vin primeur.

German :

Primeurabend, organisiert vom Comité de s fêtes. Anmeldung bis zum 17. November 2025. Musikalische Umrahmung durch Vinylement votre. Teller mit Wurst oder Käse. Primeurwein.

Italiano :

Soirée primeur organizzata dal Comité de s fêtes, con iscrizione obbligatoria entro il 17 novembre 2025. Intrattenimento musicale a cura di Vinylement votre. Piatto di salumi o formaggi. Vino Nouveau.

Espanol :

Soirée primeur organizada por el Comité de s fêtes, inscripción obligatoria antes del 17 de noviembre de 2025. Animación musical a cargo de Vinylement votre. Tabla de embutidos o quesos. Vino nuevo.

L’événement Soirée primeur Solérieux a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence